Na één dag al 130.000 deelnemers voor gratis trekking Staatsloterij

NRC-gebouw in Amsterdam korte tijd ontruimd om verdachte auto

14:55 De redactie van NRC aan het Rokin in Amsterdam is vanmiddag korte tijd ontruimd, nadat een onbekende man een auto had achtergelaten in de parkeergarage onder het pand. Honderden journalisten van de krant stonden op straat af te wachten, vertelde hoofdredacteur Peter Vandermeersch.