Moordenaars wonen na vrijlating dicht bij nabestaanden

Stoplicht waarschuwt met playlist van overleden Tommy-Boy (13)

17:00 In Rotterdam is vandaag een bijzonder stoplicht onthuld, waarmee de overleden Tommy-Boy (13) wordt herdacht. Als fietsers op het knopje drukken, wordt de playlist van de jongen afgespeeld. Het doel van het stoplicht is om mensen bewust te maken van telefoongebruik op de fiets. Tommy-Boy overleed vorig jaar in Bussum toen hij werd aangereden door een auto. Hij was bezig met het maken van een afspeellijst voor zijn zus.