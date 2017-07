Mogelijk onderzoek naar zelfmoord 11-jarige Vladimirs

De 11-jarige, uit Letland afkomstige Vladimirs pleegde begin juli zelfmoord in zijn ouderlijke woning, omdat hij geen uitweg meer zag. Veel buurtbewoners hadden al langer ernstige zorgen over Vladimirs. Ze vertellen over drankmisbruik in zijn omgeving, verwaarlozing en huiselijk geweld. ,,De hele straat wist dat de jongen werd mishandeld'', zegt een bewoner.



In december 2015 kreeg Veilig Thuis, het gemeentelijke advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling, een zorgmelding over Vladimirs: eentje van de school en een anonieme. Die meldingen werden samengevoegd en aangemerkt als 'lage hulpvraag', aldus wethouder Ben Aldewereld. ,,Een melding over huiselijk geweld heeft de gemeente nooit gehad.'' Volgens een goed ingevoerde bron bevatte de melding echter wel degelijk 'vermoedens van huiselijk geweld'.



Het jongetje stond onder toezicht van een gezinscoach. Die hulp werd tegen advies van de school in beëindigd 'omdat de ouders geen hulpvraag meer hadden', zo bleek uit eerder onder zoek van de Limburgse krant. Volgens de hulpverleners was het hoofdprobleem waar de jongen mee kampte een gebrekkige taalbeheersing.