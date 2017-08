Mogelijk lang in de rij door actie luchthavens

'Premie zorg­ver­ze­ke­rin­gen stijgt door onverwachte tegenvaller'

6:26 De zorgverzekeraars hebben volgens DSW-directeur Chris Oomen te maken met een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro. Die zal in 2018 worden doorberekend, wat neerkomt op gemiddeld 30 euro extra per jaar per premiebetaler, oftewel 2,50 per maand, meldt de NOS.