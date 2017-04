Mogelijk drie volwassen doden door adhd-medicijn Ritalin

LIVE: Oranjefans vroeg uit de veren voor plek langs route

9:39 Het is vandaag Koningsdag! En dat betekent vrijmarkten, straatfeesten, muziek, tompoucen en oranjebitter. Ondanks het gure weer worden er weer veel bezoekers verwacht op de vrijmarkten. De koninklijke familie is vandaag in Tilburg om de 50ste verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. Volg alles over Koningsdag in ons liveblog.