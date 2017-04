De moeder van Jesse Klaver is overleden. Klavers’ moeder werd eerder deze maand met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Toen was haar toestand zorgwekkend. Vanwege de uitvaart op dinsdag worden er die dag geen gesprekken over een nieuw kabinet gevoerd.

De GroenLinks-voorman uit Roosendaal liet zich twee weken geleden bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet vervangen door Bram van Ojik, zijn voorganger als partijleider. De onderhandelaars besloten de dag daarop niet opnieuw met Van Ojik aan tafel te gaan, maar het overleg met een aantal dagen te verzetten.

GroenLinks bedankte de achterban voor de steun en het medeleven aan Klaver. In een e-mail schreef Kathalijne Buitenweg, de nummer twee van GroenLinks, dat de partij erg was geschrokken van het nieuws.

'We respecteren hun privacy'

,,Het was duidelijk dat hij direct naar haar toe moest. We respecteren vanzelfsprekend hun privacy. Veel dank aan iedereen die de afgelopen dagen heeft meegeleefd." Ze noemde het 'extra bizar' dat dit net tijdens de formatieonderhandeling gebeurt. ,,Dat is dan wel het laatste waar je rekening mee houdt."

VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben nu al een week niet onderhandeld over een nieuw kabinet. Na de vakantie komen zij weer samen. De partijen praten sinds eind maart over de vorming van een coalitie onder leiding van informateur Edith Schippers.

,,Er is uiteraard vertrouwen dat het kan, anders zouden we niet doorgaan'', zei Rutte over het voortzetten van de onderhandelingen. ,,Maar of het gaat lukken is echt nog niet te zeggen.''

Hersenbloeding

Klavers moeder werd onlangs getroffen door een hersenbloeding. Ze moest met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Om die reden moest Klaver al eerder de formatietafel voortijdig verlaten.