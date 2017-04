Mobie (47) gooit truck voor verwarde spookrijder

Amper bekomen van de schrik vertelt de ervaren chauffeur over zijn heldhaftige daad, op verzoek van deze krant. Zonder aarzelen gooide Mobie zijn truck voor een spookrijder die met ongeveer zestig kilometer per uur naderde. Hij leek onder geen beding te stoppen. ,,Hij gebaarde zelfs dat ik maar uit de kant moest gaan. Ik geloofde mijn ogen niet.”



Mobie is onderweg naar huis en rijdt met zijn vrachtwagen over de Midden-Brabantweg, in de richting naar Tilburg. Hij wil ter hoogte van Loon op Zand de afslag nemen, als hij in de verte een grijze personenauto ziet aankomen. De auto komt steeds dichterbij. ,,Achter het stuur zat een oudere man. Volgens mij was hij volledig de kluts kwijt.”



Op dat moment is het erg druk op de Midden-Brabantweg. ,,Het was bijna avondspits, dus er reden nogal wat auto’s achter mij. In een fractie van een seconde besloot ik in te grijpen. Ik gaf een draai aan het stuur en parkeerde mijn vrachtwagen dwars over de rijbaan, zodat deze meneer vol op de rem moest. Dat deed hij gelukkig ook”, zegt Mobie.