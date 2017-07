'Misschien kan je er tv mee kijken'

Zes weken lang brengt deze krant verschillende generaties in beeld. Wat bindt de verschillende generaties, wie zijn hun idolen en welke voorwerpen staan in hun geheugen gegrift? In de wekelijkse rubriek Uit den ouden doosch leggen we kinderen van nu mysterieuze voorwerpen uit het verleden voor. Deze week: de floppydisk.