Mislukte moordaanslag op Martin Kok gefilmd

Misdaadblogger en ex-crimineel Martin Kok overleefde op de dag dat hij werd doodgeschoten bij seksclub Boccaccio in Laren een moordaanslag. Op camerabeelden van hotel CitizenM in de Prinses Irenestraat in Amsterdam-Zuid is te zien dat Kok nietsvermoedend over straat loopt, waarna een man komt aangerend en een vuurwapen op het hoofd van hem richt.