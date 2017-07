Militairen bungelen op 50 meter hoogte boven Rotterdam

Dágen waren ze al in de weer, de militairen van de Landmacht, en dan moet je doodvermoeid en in de plensregen óók nog eens De Hef in Rotterdam beklimmen. 'We zijn al wakker sinds zondagavond, maar het was niet zwaar', aldus soldaat Rica. Lees het volledige artikel hier.