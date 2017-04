Met de koning op de 'grootste selfie ooit gemaakt'

Niet uitgenodigd om een vorkje mee te prikken met koning Willem-Alexander en koningin Máxima? Niet getreurd, want vanavond mocht iedereen die rond 21.45 uur naar de Dam in Amsterdam kwam op de foto met het koningspaar. En het ging niet om zomaar een foto, maar om een gigafoto: een plaatje die duizend keer zo scherp is als normaal. Zo is iedereen op de Dam duidelijk te zien, zo schreef het Koninklijk Huis op Facebook. Rond een uur of tien moet de foto te zien zijn op deze speciale website. Tot die tijd kun je gewoon meekijken via de officiële livestream van het diner.