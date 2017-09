Merle (14) schrikt wakker van vos op bed: 'Hij keek me rustig in de ogen'

Het was rond zes uur in de ochtend. De Brabantse tiener ligt heerlijk te slapen in het vakantiehuisje in Callas in de Franse Provence. Opeens schrikt ze wakker van een geluid in haar kamer. Langzaam opent ze haar ogen. Ziet ze daar nu een kat op het voeteneinde van haar bed zitten? Nadat ze nogmaals in haar ogen heeft gewreven, ziet ze het goed. Het is geen poes maar een vos die haar zit aan te kijken!

,,Toen schrok ik wel", zegt Merle. ,,Ik riep heel zachtjes mijn vader en moeder. De vos bleef rustig zitten. Ik riep nog wat harder totdat mijn vader kwam. Hij hoorde aan mijn stem dat er iets aan de hand was. Ook hij schrok. Ik moest heel zachtjes mijn bed uitstappen en de kamer uitlopen. De vos deed ondertussen niks."

Ziek

Eenmaal buiten de slaapkamer hebben Merle en haar vader en moeder de tijd om de vos goed te bekijken. ,,Waarschijnlijk is het nog een jonkie geweest", zegt Merle. ,,En misschien was ie wel ziek. Want normaal zijn vossen erg mensenschuw. We hebben in de buurt rondgevraagd en ook de lokale bewoners vonden het vreemd dat een vos een huis binnengaat. Ze dachten dat hij misschien wel aan hondsdolheid leed."Daarom mag Merle de rest van de vakantie niet meer in haar bed slapen. ,,Misschien droeg hij wel een ziekte bij zich."