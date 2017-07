Meisje van vijf verdronken in Amsterdamse Sloterplas

Update Toestand 7-jarige meisje uit Deventer stabiel na ongeval met koets

20:51 De toestand van het 7-jarige meisje dat vanmorgen ernstig gewond raakte doordat ze uit een koets viel in Deventer, is stabiel. Het meisje werd samen met haar ouders uit de koets geslingerd en en liep daarbij hersenletsel op. Volgens haar moeder is ze op dit moment buiten levensgevaar. ,,Verder is het afwachten voor ons. We blijven de hele nacht bij haar.''