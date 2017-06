Meisje (10) doodt dieren op kinderdagverblijf

Fa­mi­lie­be­ge­leid­ster Radicalisering moest weg vanwege Er­do­gan-sym­pa­thie

17:21 In de rechtszaak tegen de teruggekeerde Syriëgangster Laura H. duiken steeds meer vragen op over de rol van het door de overheid gesubsidieerde Familiesteunpunt Radicalisering. De familiebegeleidster is gedwongen vertrokken, ook is een Duitse ambtenaar in opspraak.