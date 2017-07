Meerdere gewonden bij treinongeluk Barcelona

POLL 'Kwaliteit basisonderwijs wankelt'

8:20 Basisscholen hebben te weinig geld om de onderwijskwaliteit structureel te verbeteren, zoals van ze wordt verlangd. Ze krijgen nét genoeg om niet door de bodem te zakken. ,,Accepteren we dat ons onderwijs achteruit gaat of investeren we in onze kinderen.''