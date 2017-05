Meer treinreizigers op tijd door nieuwe dienstregeling NS

In januari kwam 88,1 procent van de treinreizigers op tijd. In maart was dit aantal gestegen naar 92,2 procent. De punctualiteit over het eerste kwartaal ligt met een gemiddelde van 90,5 procent nog wel lager dan een jaar eerder. Toen was dat 92,7 procent.

Volgens NS zijn de passagiers ook steeds vaker tevreden. Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het aantal tevreden reizigers steeg van 74,9 procent in januari naar 75,5 procent in maart. In het eerste kwartaal van 2016 gaf nog 73,8 procent van de reizigers de NS een 7 of hoger.

Ook maken reizigers in maart steeds vaker kans op een zitplaats. Zo steeg de gemiddelde zitplaatskans met 93,3 procent in januari naar 95,1 procent in maart. Volgens de NS komt dit door het stapsgewijs invoeren van nieuwe sprinters.

Consumentenclaim

Intussen is de NS verwikkeld in een hevige strijd met ConsumentenClaim, dat via de rechter compensatie wil afdwingen voor treinreizigers die last hebben gehad van overvolle treinen. De rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de zaak door een meervoudige kamer (drie rechters) moet worden behandeld. De kantonrechter wil niet als enige rechter over de kwestie beslissen, vanwege de mogelijke impact van de rechtszaak.

In totaal zegt het ConsumentenClaim, dat gespecialiseerd is in massaclaims, op te komen voor meer dan 10.000 treinreizigers. Volgens de organisatie is het opmerkelijk dat de NS de drukte in de treinen wijt aan de eisen die aan de winst worden gesteld door het ministerie van Financiën. De NS maakte de afgelopen jaren meer dan 100 miljoen euro winst, maar er is nog altijd een tekort aan treinen, laat ConsumentenClaim.