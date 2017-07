Meer drugsoverlast in het zuiden

Roosendaal prijkt bovenaan de ranglijst. Dertien procent van de inwoners zei vorig jaar veel overlast te hebben van drugs, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops. In Venlo, Sittard-Geleen, Rotterdam, Maastricht en Heerlen was dit percentage 8 tot 10.

Daling in Maastricht

Hoewel de inwoners van Maastricht na Roosendaal nog altijd het meeste drugsoverlast ervaren, scoort de gemeente veel beter. Het percentage halveerde in drie jaar tijd. Volgens de onderzoekers van de Veiligheidsmonitor heeft dat te maken met het feit dat minder drugsgebruik en -handel in de buurt werd waargenomen. Zei in 2013 nog 58 procent van de Maastrichtenaren dat dit soort activiteiten in de buurt voorkwamen, in 2016 was dat nog 39 procent. In dezelfde periode daalde het aantal registreerde misdrijven met hard- en softdrugs hier ook aanzienlijk.

Ook in de Misdaadmeter van deze krant scoorde Maastricht dit jaar goed. Door minder overvallen en inbraken daalde de stad van plek 2 naar plek 7 van onveilige gemeenten.

Volledig scherm Jongeren hangen voor een coffeeshop in Maastricht. ANP MARCEL VAN HOORN © ANP

Sittard-Geleen staat minder goed op de kaart, aldus het CBS. Hier verdubbelde de ervaren drugsoverlast in drie jaar tijd van 5 naar 10 procent.

Irritant