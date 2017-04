Meer boetes voor fietsen zonder licht

Katwijk

Het risico om beboet te worden is in de ene gemeente veel groter dan in de andere. Waar landelijk gemiddeld twintig op de 10.000 inwoners worden beboet voor rijden zonder licht, telt de gemeente Katwijk 94 boetes per 10.000 inwoners. Ook Leiden (88), Tilburg (87), Ermelo (83) en Vlissingen (82) scoren fors boven het landelijk gemiddelde.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) deed in 2013 onderzoek naar het aantal fietsers dat in de wintermaanden met of zonder licht rijdt. Het Ministerie concludeerde destijds dat zo'n 40 procent van de fietsers geen (werkend) voor- of achterlicht had. In de vier grootste steden was dit zelfs zo'n 60 procent. Opvallend genoeg was in deze gemeenten het (relatieve) aantal boetes de afgelopen jaren niet veel hoger of zelfs lager dan het landelijk gemiddelde.