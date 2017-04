McDonald's in Zwolle even ontruimd na valse bommelding

Dijkerhoek wint met hoogste paasvuur van Nederland

13:25 Het hoogste paasvuur van Nederland was dit jaar in Dijkerhoek, in de Overijsselse gemeente Rijssen-Holten. Maanden is er aan de brandstapel gewerkt. De paasvuren hebben hier altijd een extra dimensie, omdat de verschillende buurtschappen strijden om wie de hoogste bult van het land heeft. Dit jaar had Dijkerhoek dus de grootste. In deze video zie je het ontsteken van het gigantische paasvuur.