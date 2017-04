Máxima en Ivanka praten samen over vrouwenrechten

Allebei blond, bloemetjesjurk en op een eigen manier bezig met vrouwelijk ondernemerschap. Ivanka heeft een eigen bloeiende kledinglijn die over de hele wereld te koop is. Máxima is voorvechter van het microkrediet voor vrouwen in ontwikkelingslanden.



De twee hebben op professioneel gebied weinig met elkaar gemeen, bleek al snel op het podium van de Women20 Summit. Ivanka spreekt vooral in algemeenheden over het vrouwelijk ondernemerschap, terwijl de Nederlandse koningin punt voor punt uitlegt waarom de microkredieten juist voor arme vrouwen goed werken.



Het was het eerste buitenlandse optreden van Ivanka Trump in haar rol als adviseur van het Witte Huis. Ze is op uitnodiging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Berlijn.