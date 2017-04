'Maxim had herseninfarct maar is weggestuurd met hyperventilatie'

Hanneke Förster (31) is verbijsterd. Haar man Maxim (26) werd vorige week met een half verlamd gezicht het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis binnengebracht. Hij werd vervolgens naar huis gestuurd met de diagnose hyperventilatie. Uiteindelijk bleek het een herseninfarct. Het ziekenhuis neemt de zaak zeer serieus en stelt een onderzoek in.

Afgelopen maandag kreeg Hanneke Förster uit Deurne het telefoontje dat iedereen vreest. Haar man lag in een ambulance met vermoedelijk een beroerte of hartaanval. Eenmaal in het ziekenhuis trof zij de vader van haar twee jonge kinderen (1 en 3 jaar) aan met een half verlamd gezicht in bed. Praten lukte niet goed.

Förster, die jaren geleden haar EHBO-diploma behaalde, herkende alle symptomen van een beroerte. Maar tot haar verbazing constateerde de arts-assistent een hyperventilatie-aanval. ,,De verlamming was een zenuwtrekking die weer weg zou gaan. We mochten over een paar weken terugkomen voor een MRI-scan want misschien was het epilepsie.’’

Schokken

Nog dezelfde dag kreeg Maxim weer een aanval. ,,Hij lag te schokken op de grond, zijn ogen rolden weg en zijn kaak hing scheef’’, blikt Förster terug. Toen de ambulance arriveerde was het voorbij en werd Maxim niet meegenomen. ,,De hulpverleners hoorden via het ziekenhuis dat het hyperventilatie was.’’ Radeloos rijdt Hanneke Förster haar man toch naar de spoedeisende hulp waar ze wéér worden weggestuurd. ,,Ze wilden niet opnieuw alle testen doen omdat een collega al hyperventilatie had geconstateerd.’’

Ontbijttafel

Donderdag hetzelfde verhaal. Weer een aanval. Deze keer aan de ontbijttafel met zijn twee jonge kinderen erbij. Aan alle onzekerheid komt een einde wanneer een patiënt uitvalt op de MRI-lijst en ze dezelfde middag in het ziekenhuis terecht kunnen. ,,De neuroloog constateerde dat Maxim een herseninfarct heeft gehad. De zwelling in zijn hoofd zorgde voor epileptische aanvallen.’’

Maxim ligt nu in het ziekenhuis en krijgt bloedverdunners. Hij heeft volgens zijn vrouw ‘ontzettend veel geluk gehad’. ,,Dit had veel slechter kunnen aflopen. Sommige mensen moeten naar een verzorgingstehuis na een beroerte. Hij komt er wel bovenop hoewel hij geen auto meer mag rijden. Ook is afwachten wat dit met zijn geheugen heeft gedaan.’’

Ondanks de opluchting is Hanneke Förster ontzettend boos. ,,Juist in de uren vlak na een beroerte is het belangrijk dat iemand de juiste zorg krijgt. Maxim heeft die niet gehad. We zijn van het kastje naar de muur gestuurd en dat vind ik echt kwalijk. ’’

Quote Juist in de uren vlak na een beroerte is het belangrijk dat iemand de juiste zorg krijgt. Hanneke Förster

Een officiële klacht tegen het ziekenhuis dient ze niet in omdat haar man er nu ligt. ,,Maar ik wil dat mensen dit weten. Aan de ene kant is het belangrijk voor iedereen om de signalen van een beroerte of infarct te herkennen en een EHBO-diploma te hebben. Aan de andere kant moeten medici ook opletten welke diagnose ze stellen. Dit had zo fout kunnen aflopen.’’