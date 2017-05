Marokkaans en Joods en wéér weggepest, ditmaal in Apeldoorn

Ze gaat in gedachten terug naar het moment van de ontdekking. Op Bevrijdingsdag wilde ze een cake bakken. Ze liep naar de kelderbox om een bakplaat te pakken. Daar stuitte ze op de bekladding. ,,Toen ik die ster zag, voelde ik schaamte. Ik weet eigenlijk niet precies waarom. Daarna heb een doek gepakt en geprobeerd om het weg te poetsen. Maar dat lukte niet. Ik ben naar mijn flat gegaan en heb uren zitten huilen'', verhaalt ze.



Dit soort bedreigingen zijn helaas niet ongewoon voor de Apeldoornse. Via Marokko belandde ze in 1993 in Gouda en bouwde daar aanvankelijk veel vriendschappen op met andere Marokkanen. Alles veranderde toen, rond de eeuwwisseling, een deel van de Goudse Marokkaanse gemeenschap ontdekte dat Chams Eddine joods was. Haar leven, en dat van haar gezin, veranderde in een hel.



,,Vanaf dat moment begonnen de treiterijen. Er werd poep tegen ons raam gegooid en de banden van onze fiets waren opeens lek. Mijn zoontje werd achtervolgd. Ik heb destijds ook aangifte gedaan’.'' Haar ex-man Hans de Graaf, met wie ze destijds samenwoonde, bevestigt het relaas. ,,Zelfs de tas van ons zoontje werd in het water gegooid'', vertelt hij. In 2002 ontvluchtte het gezin de pesterijen en vertrok. Chams Eddine: ,,Uiteindelijk ben ik naar Apeldoorn verhuisd om aan die problemen te ontkomen. En zie nu… Nu gebeurt hier hetzelfde.''