Marine blokkeert website vakbonden in hoogoplopend conflict

Op defensiepersoneelinactie.nl delen de vakbonden het laatste nieuws met hun leden over het cao-conflict dat hoog is opgelopen en nu al maanden duurt. Maar militairen op zee die de website op zee bezoeken krijgen een mysterieuze foutmelding. Hierin staat dat op advies van de marine de website wordt geblokkeerd en dat de militair zelf moet afwegen of hij toch de informatie wil zien.



Volgens de marine is de blokkade geen doelbewuste actie om vakbonden dwars te zitten. De internetverbinding op schepen is gewoon heel traag, 2 mb per seconde om precies te zijn. Dat is een factor vijftien lager vergeleken met de gemiddelde snelheid die mensen thuis hebben. Op die lage snelheid moeten ook alle operationele netwerken in de lucht worden gehouden, zoals verbindingen met de basis in Den Helder en de NAVO.