Manja is de eerste vrouwelijke F-16-piloot ter wereld

Ter gelegenheid van de Nederlandse Veteranendag verzamelden vandaag meer dan 90.000 mensen in het centrum van Den Haag. Het is de dag om de meer dan 115.000 veteranen in Nederland te bedanken voor hun diensten. Eén van de aanwezigen was Manja Blok. Zij was de eerste operationele vrouwelijke F-16-piloot ter wereld. ,,Ik wist dat niet." Blok werkt nu als gezagvoerder op een Boeing 737 van Transavia.