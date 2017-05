Man overgiet ex-vriendin met verf en knipt paardenstaart af

Onderzoek MH17 in 'moeilijkste fase': wie heeft het gedaan?

16:05 Het onderzoek naar vlucht MH17 zit in ‘de moeilijkste fase’. Dat schrijven onderzoekers vandaag in een online magazine over de ramp. In deze laatste fase moet worden achterhaald wie er verantwoordelijk is voor het neerhalen van het vliegtuig.