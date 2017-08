Man die agente meesleurde met auto opgepakt in Gelderse Lievelde

Wegtunnels mogelijk minder brandwerend dan gedacht

18:04 Het beton in vier tunnels in ons land is in het geval van een extreem grote brand mogelijk minder brandwerend dan gedacht. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft dat vandaag bekendgemaakt na een onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat.