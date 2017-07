Maker ramp-attractie Ohio: 'Laat ze in Nederland niet draaien'

Slingerarm

In Nederland zijn twee kermisbedrijven met een Afterburner van KMG. Exploitant Sipkema van de Projekt 1 zegt dat zijn Afterburner in tip-top conditie is. ,,In Amerika moet er onprofessioneel mee omgegaan zijn, dat kan niet anders.'' Hij was gisteren nog bij KMG voor een check-up. ,,Ik laat ook op eigen initiatief ook röntgenfoto's maken van de draagarmen. Misschien was het dat wel in Amerika: haarscheurtjes in het metaal.'' Sipkema is bang dat de negatieve publiciteit hem en zijn collega van de Chaos Afterburner zal schaden. Hij wil niet zeggen op welke kermis hij volgende week staat.



Volgens Kroon van KMG is er niet eerder een dergelijk groot ongeluk gebeurd met een KMG-machine. De constructies hebben volgens hem ‘minimaal de dubbele sterkte’ als nodig. KMG doet ook het onderhoud aan de attracties. ,,Maar dat is de verantwoordelijkheid van de exploitant. Bij de Afterburner in Ohio hebben we tot een paar jaar geleden ook het onderhoud gedaan.’’ Kroon weet niet wie het onderhoud heeft overgenomen en hoe dat is uitgevoerd. De Fireball is gebouwd in 1998. ,,Negentien jaar is een ruime leeftijd voor een attractie, maar er zijn oudere kermisattracties.’’