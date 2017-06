Maak ‘zelfmoordspel’ bespreekbaar in de klas

‘ Bizar onlinespel zet aan tot zelfdoding ’ (AD 27-5). Bij Blue Whale wordt de deelnemer op internet lid van een groep om gedurende 50 dagen opdrachten uit te voeren. Dat begint met het kijken van bijvoorbeeld een horrorfilm, en eindigt in steeds heftiger opdrachten. Zo zouden spelers op een gegeven moment hun benen over de reling van een hoog gebouw moeten laten bungelen.

Na 49 dagen opdrachten uitvoeren, is de eindopdracht daar: een eind aan je eigen leven maken, nadat je alle sporen die kunnen wijzen op deelname verwijderd hebt. Hulpverleners raden aan terughoudend om te gaan met aandacht voor dit fenomeen en het niet in de klas te bespreken. Kopieergedrag zou op de loer liggen.

Heftig nieuws

Ik ben het hier niet mee eens. Mijn opvatting is dat je zoiets heftigs juist wel bespreekbaar moet maken, zeker op school. Jongeren krijgen elke dag te maken met heftig nieuws, dus waarom zou een online-spel voor jongeren juist voor hen verzwegen moeten worden? Er zijn ook leerlingen die de krant lezen. Zulk nieuws kan in de klas of op het schoolplein heel snel gaan en dan weten ook jongeren die gevoelig zijn voor dit soort prikkels, ervan.

Het gaat me hierbij ook om het principe; het mag wél in de krant staan, maar in de klas besproken worden, dat is er niet bij. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat jongeren juist nieuwsgierig raken als ze hier vaag iets ver horen en niet het hele verhaal.

De hulpverlening adviseert docenten, hen in te schakelen als ze vermoeden dat het spel gespeeld wordt. Als puber durf ik te stellen dat docenten geen idee hebben wat er speelt onder de jeugd! Dit is dus geen effectieve oplossing.

Rusland

In het artikel staat dat hulpverleners in Nederland ‘nog geen alarm slaan’. Nóg niet, denk ik dan. Wachten we af tot het net zo’n groot probleem wordt als in Rusland? Daar moeten inmiddels namelijk enorme maatregelen getroffen worden. Ik denk dat in Rusland te laat is ingegrepen. Door het bespreekbaar te maken, voorkom je mijns inziens dat dit een serieus probleem wordt.