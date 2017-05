Live: Welke straf krijgen de bedreigers van Sylvana Simons?

Ze plaatsten teksten op Facebook als ‘zulke mensen moeten uit de weg geruimd worden’. Of: ‘Zwarte Piet is knapper dan die boomaap’. 22 verdachten van belediging en bedreiging van Sylvana Simons horen vandaag of en zo ja, welke straf ze voor die opmerkingen krijgen.

Sylvana Simons, tv-presentatrice, voormalig politicus van Denk en antiracisme-activiste, kreeg maandenlang via social media talloze beledigingen en bedreigingen over zich uitgestort. Vooral haar strijd tegen Zwarte Piet leverde veel boze reacties op zoals: ‘opdonderen naar het oerwoud’, ‘Ga lekker in je kokosnotenboom zitten’, ‘trek een zak over je kop en stik’. Ook werd er een video online geplaatst op de melodie van het carnavalsliedje ‘Oh Sylvana’, waarin Simons' gezicht is gemonteerd op een persoon die wordt opgehangen, omringd door aanhangers van de Ku Klux Klan.

Video met Ku Klux Klan

Het Openbaar Ministerie vervolgde uiteindelijk 22 mensen voor dergelijke uitlatingen. Onder hen de 37-jarige Marcel K. uit Kudelstaart die het filmpje zou hebben gemaakt. Ook zit er een bekende extreem-rechtse activist onder de verdachten. De andere verdachten komen vanuit heel Nederland, en zijn van alle leeftijden. Een man van 72, uit Kwintsheul, plaatste op Facebook de tekst 'Ga lekker terug naar die klapperboom waar je bent uitgevallen!! Of ga met je Turkse DENK-vriendjes lekker naar Turkije'.

Tijdens de rechtszitting in april toonde een enkele verdachte berouw. De meesten zeiden ‘het niet zo gemeend te hebben’. ,,Maar wie Zwarte Piet aanvalt, kan reacties verwachten”, stelde een van hen.

Taakstraffen geëist

Het OM eiste in april taakstraffen van zestig tot tachtig uur. De rechtbank in Amsterdam doet vanaf 11 uur uitspraak in de zaken. Verslaggever Bonne Kerstens is erbij, lees hieronder live haar tweets vanuit de rechtszaal.