LIVE: Publiekswissel voor 'Hattricky' van Wolfswinkel

Vitesse veel beter in de eerste helft. Fout arbiter houdt Heerenveen in het zadel: 2-1.

Clubwatcher Lex Lammers ziet hoe Vitesse in de tweede helft totaal anders start dan in de eerste helft.

De bezoekers dringen nog aan, maar Vitesse zakt in en is tevreden met de stand op de borden. Ricky van Wolfswinkel heeft het verschil gemaakt en wordt zo gewisseld. Zhang Yuning staat klaar om in te vallen.

Leerdam (26) heeft de voorbije weken bij Vitesse de concurrentiestrijd verloren met Diks, in de winter op huurbasis overgekomen van Fiorentina. Maar vanavond start Leerdam wel, wegens de schorsing die Diks midweeks opliep tegen Heracles (1-0 zege Vitesse).



Tegen Heerenveen keert niet alleen Leerdam terug in de basis bij Vitesse. Ook Arnold Kruiswijk maakt zijn opwachting weer. De Groninger kreeg woensdag tegen Heracles rust van trainer Henk Fraser. Alexander Büttner startte zo voor het eerst in de basis. Na een matige start herstelde de Achterhoeker zich wel, maar Kruiswijk is nog altijd eerste keus voor Fraser.



Bij Vitesse is Adnane Tighadouini terug na een liesblessure. Hij begint vermoedelijk op de bank. Maikel van der Werff is na een knieblessure nog niet wedstrijdfit.