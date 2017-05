LIVE: NEC verdedigt in Goffert voorsprong op FC Emmen

Agent bijna gewurgd in Zutphen

15:13 Een agent in Zutphen is in de nacht van zaterdag op zondag slachtoffer geworden van een poging om hem te wurgen. Een 22-jarige man is aangehouden voor de poging tot doodslag. De agent kon vlak voordat hij zijn bewustzijn verloor worden ontzet door een collega en een getuige.