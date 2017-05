Update Storing parkeergarages Q-Park na cyberaanval nog niet helemaal verholpen

12:17 Ook Nederlandse parkeergarages van parkeerbedrijf Q-Park zijn zaterdagavond geïnfecteerd met de zogeheten ransomware. Het is het eerste grote bedrijf dat in Nederland door de wereldwijde virusaanval is getroffen. Momenteel zijn er nog storingen bij elf van de 262 parkeergarages van het bedrijf in Nederland.