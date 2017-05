NEC tankt vertrouwen, maar komt toch stap dichter bij nacompetitie

Doordat de concurrenten in de dans om klassebehoud ook allemaal wonnen, schoot NEC op de ranglijst niets op met de zege. Alleen als NEC zondag op de slotdag van de competitie wint in en tegen Heerenveen, en Roda JC verliest bij Vitesse en Sparta niet wint bij Go Ahead Eagles, dan handhaaft de Nijmeegse club zich rechtstreeks in de eredivisie.



Zoals verwacht keerde NEC onder het interim-trainersduo De Groot-Pothuizen terug naar 4-3-3. Janio Bikel en Ferdi Kadioglu begonnen op de bank. Op het middenveld kreeg Julian von Haacke rechts de voorkeur boven Bikel. Kadioglu zat op de bank, doordat Ali Messaoud als diepe middenvelder speelde. Voorin was er een basisplaats voor Arnaut Groeneveld, die de aanvalslinie naast Kevin Mayi en Jay-Roy Grot completeerde. Bij NEC ontbraken de geschorste Mohamed Rayhi en de geblesseerde Reagy Ofosu.

NEC probeerde het in de beginfase van afstand, waarbij Lorenzo Burnet en Messaoud hoog over het doel schoten. Na ruim twintig minuten ging Grot er vanaf de eigen helft vandoor. Zijn schuiver leverde geen problemen op voor AZ-doelman Tim Krul. Even later leverde een prachtige aanval de openingstreffer op. Messaoud bereikte met een steekpass Von Haacke, die succes had met een stiftje over Krul: 1-0.



In De Goffert was de opluchting voelbaar. Na zeven nederlagen op rij en het gedwongen vertrek van Hyballa gaf de voorsprong weer hoop. Maar op slag van rust tikte Alireza Jahanbakhsh de bal in een open doel, nadat de Nijmeegse defensie was uitgespeeld: 1-1. De aanvaller juichte niet tegen zijn oude club. De gelijkmaker was een dreun voor NEC, dat bijna alsnog met een voorsprong de rust in ging. Krul moest naar de bovenhoek om een pegel van Dario Dumic onschadelijk te maken.



In de tweede helft gebeurde weinig, totdat AZ-verdediger Ridgeciano Haps een rode kaart kreeg na een overtreding op Messaoud.

Daarna bleef NEC aandringen. De beloning volgde twee minuten voor tijd, toen Taiwo Awoniyi van dichtbij de 2-1 inkopte. De Goffert explodeerde van vreugde. Maar doordat de concurrenten PEC Zwolle, Roda JC en Sparta eveneens wonnen, schoot NEC op de ranglijst niets op met de driepunter tegen AZ.



De stand onderin

15. Roda JC 33 (-22)

16. Sparta 31 (-21)

17. NEC 31 (-29)

18. Go Ahead Eagles 23 (-35) NEC-AZ 2-1 (1-1).



Doelpunten

30. Von Haacke 1-0, 43. Jahanbakhsh 1-1, 88. Awoniyi 2-1.



NEC: Delle; Heinloth, Dumic, Golla (83. Awoniyi), Burnet; Von Haacke (86. Mauk), Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi (59. Kadioglu), Groeneveld.