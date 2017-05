Limburgse boeren gaan drones inzetten tegen wietteelt

Volgens de bond is de inzet van drones uniek. De afgelopen jaren werd met helikopters gespeurd naar wiet tussen de mais. Dit succesvolle gezamenlijke project van onder meer LLTB, Openbaar Ministerie (OM) en politie is inmiddels gestopt. ,,Helikoptervluchten zijn heel duur en kosten veel van onze capaciteit. Als de boeren het oppakken met drones is dat een mooie manier om het uiteindelijke doel van een veilig buitengebied alsnog gezamenlijk te bereiken", aldus een woordvoerder van politie Limburg.

Grootschalige ontruiming

Het project met de politie startte in 2004 bescheiden in de regio Venray, en werd een jaar later uitgebreid naar heel Noord-Limburg. In 2005 werden 34.000 planten gevonden. Als gevolg van die zoekacties en bijbehorende aanhoudingen zakte dat aantal tot 1500 planten in 2008. In 2009 werd het zoekgebied uitgebreid met Midden-Limburg. Het was gelijk raak: 45.000 wietplanten, waarbij wietplantages van 13.000 en 15.000 planten werd ontdekt. De jaren daarna probeerden wiettelers het met kleinere plantages over meer percelen, met als hoogtepunt 2012: toen werden volgens de LLTB 123 velden met in totaal 5000 planten geruimd.