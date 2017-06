Lijst met haatpredikers blijft groeien

De lijst werd in het leven geroepen nadat er meerdere keren ophef ontstond over de komst van radicale imams naar congressen in Nederland. De alerteringslijst is overigens niet alleen voor imams bedoeld, ook radicale predikers van andere religies kunnen er op worden geplaatst.

In 2015 werden 23 omstreden predikers uit Nederland geweerd. Acht van hen kon een visum worden geweigerd. Van vijftien anderen werd de uitnodiging na overleg met de betreffende organisatie alsnog ingetrokken. Over 2016 is niet bekend hoeveel predikers er zijn geweerd. ,,Het doel is dat gemeenten, in overleg met die organisaties, voorkomen dat een omstreden spreker überhaupt wordt uitgenodigd. We zien dat steeds meer gebeuren, maar we houden niet bij hoe vaak”, stelt een woordvoerder van de NCTV.