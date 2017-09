De brief

De brief Lieve Koning, Ik kom niet met Prinsjesdag. Ik vind het reuze jammer, omdat ik aan je denk. Mamma zei; nee we kunnen niet gaan. Ik was verdrietig. Ik wilde zo graag naar jullie toe, maar het kan niet. We krijgen geen vrij. Je kunt 2 dingen doen; Wil je tegen de berenmutsen zeggen dat ze harder moeten trommelen en dat ze laten zien hoe ze de pakken moeten aantrekken? Dat kan zeker niet.. maar ik wil weten hoe de berenmutsen dan komen? Met de bus? Of met de auto? Ik hou van prinsjesdag omdat het een leuk feest is! Oma had een keer tegen mij gezegd dat ik mee mocht naar Prinsjesdag. Tuurlijk is het lang wachten koning, maar ik praat dan gewoon met de politie en ik hoor eerst het muziekkorps, dan komt de gouden koets en dan de berenmutsen. Die gaan lopen met de wachters. Je hebt leuke meisjes koning! Die drie! 1 heeft een beugel en de anderen niet. Ik ging ook 2 keer plassen en als prinsjesdag klaar is dan komen jullie naar boven en dan gaan we hard rennen en dan zingen we; "oranje boven oranje boven, leve de koningin!" En dan gaan jullie zwaaien en wij ook! Ik zal de berenmutsen missen en jullie ook. Ik zou het liefst een keer kijken bij de berenmutsen hoe zij zich aankleden en hoe ze moeten opstellen. Ik vind koningin Maxima ook heel lief. Misschien zien we elkaar weer als het prinsjesdag is. Als ik groot ben. Ik geef jullie gewoon een kusje. Ga maar lekker slapen en niet enge dingen dromen he? Slaap lekker, tot ehh.. hoeveel nachtjes nog? Ik weet een goed idee, komen jullie kijken bij mij met het trommelen? Als het halloween is mag ik trommelen met de oranjegarde en er is ook vuurwerk en dan komt er ook nog een band uit Klundert, denk ik.Mn grootste droom is op de foto met jullie en dat ik dat aan de klas mag laten zien. Groetjes Stijn