Lichaam gevonden tijdens zoekactie naar Savannah

Het lichaam werd door een passant gevonden bij het industrieterrein De Kronkels, de passant heeft de politie gewaarschuwd. Een groot deel van het gebied is door de politie afgezet. Of het het lichaam van de vermiste Savannah is, wordt door de politie onderzocht. Een woordvoerder kon niet zeggen hoelang het duurt voordat er duidelijkheid is over de identiteit van het slachtoffer.



In Bunschoten was vandaag een grote zoekactie gaande naar de vermiste Savannah. Het veertienjarige meisje was sinds donderdag vermist. Volgens de initiatiefnemers kwamen er vandaag zo'n zevenhonderd mensen uit het hele land helpen met zoeken.



Volgens de politie is het lichaam niet ontdekt door vrijwilligers die meededen aan de zoekactie. Een voorbijganger heeft het ontdekt en schakelde de politie in. Eerder werden ook al sleutels en een telefoonhoesje gevonden. Ook daarvan is niet bekend of die van Savannah zijn.