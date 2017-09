'Levenslange straf schendt mensenrechten niet'

B. kreeg zowel in eerste aanleg als in hoger beroep levenslang voor drie moorden, doodslag en een poging tot doodslag. Hij ging in cassatie. Een levenslange gevangenisstraf zou in strijd zijn met de mensenrechten, omdat er geen zicht was op een eventuele vrijlating.



De Hoge Raad heeft het oordeel over de straf vorig jaar aangehouden in afwachting van politieke besluitvorming over dit onderwerp. Nu staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft bepaald dat de mogelijkheid van gratieverlening bestaat en wel uiterlijk 27 jaar na aanvang van de detentie, is een levenslange gevangenisstraf niet langer in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), aldus de advocaat-generaal.



,,Levenslange gevangenisstraf mag daadwerkelijk levenslang duren'', staat in het advies. ,,Na verloop van tijd moet echter wel een reële mogelijkheid tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf bestaan, die kan leiden tot verkorting van de straf of (voorwaardelijke) invrijheidstelling. Bij die herbeoordeling moet bij voorkeur een rechter bekijken of met voortzetting van de gevangenisstraf redelijkerwijs nog wel een strafrechtelijk doel kan worden gediend.'' Dit recht op een herbeoordeling betekent dus niet dat een levenslang gestrafte ook zal vrijkomen, staat in het advies.



In Nederland zitten ruim dertig mensen een levenslange gevangenisstraf uit.