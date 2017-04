Levenslang voor kindermoord zonder lijk in beruchte verdwijningszaak VS

Een zoekactie met onder meer zijn portret op aanplakbiljetten en melkpakken leverde niets op. Etan werd 22 jaar later dood verklaard. Zijn lichaam werd nooit gevonden.



In 2012 gaf de nu veroordeelde man, die kon worden opgepakt na een tip, toe de knul naar een kelder te hebben gelokt en hem zonder motief om het leven te hebben gebracht. Hij was destijds 18 jaar en werkte in een winkel in de buurt van het huis van de familie Patz. Later trok hij die bekentenis weer in. Volgens zijn advocate lijdt de veroordeelde aan een psychische aandoening waardoor hij fictie en werkelijkheid vaak door elkaar haalt.



Het eerste proces in 2015 leverde niets op. De twaalfkoppige jury kon het in achttien dagen niet eens worden. In februari van dit jaar lukte dat wel, ook al bleef de advocate van de verdachte volhouden dat die onschuldig was. De rechter legde uiteindelijk levenslang op, wat in de praktijk betekent dat de dader ten minste 25 jaar moet uitzitten zonder garantie op vrijlating.