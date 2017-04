Lesje 'verkopen op een kleedje' van een expert

Benvenido van Schaik geeft tips aan verkopers op vrijmarkten op Koningsdag. Hij is vier keer Nederlands en drie keer Europees kampioenschap standwerken geworden. Met de tips van Van Schaik in het achterhoofd, moet het wel erg gek gaan, wil je niets verkopen op Koningsdag in Groesbeek, Beek, Nijmegen of waar dan ook.

Tip 1

,,Je kleedje met speelgoed hoeft er helemaal niet zo strak uit te zien. Een beetje rommelig is zelfs het beste. Laat mensen de spullen beetpakken. Na een uurtje leg je de spullen net iets anders neer. Als mensen dan voor de tweede keer langskomen, denken ze dat die mooie auto is verkocht. 'Balen', zeggen ze. Maar dan kun je zeggen dat ze mazzel hebben. 'Ik heb hem voor u bewaard'."

Tip 2

,,Verzamel mensen om je heen. 'Dames en heren, mag ik uw aandacht?' Laat je horen. Maar je kunt ook aan de gang gaan met iemand die een product beetpakt. Ga met de klant in gesprek, hou hem vast. Daarmee trek je ook andere mensen. Als een schaap over de dam is, volgen er meer."

Tip 3

,,Verleg de aandacht naar een tweede product. Stel: iemand pakt een autootje dat je te koop hebt. Dan is de interesse in jouw spullen al gewekt. Vertel erover. Maar praat ook over de kinderwagen die ernaast staat." Voordat je het weet, verkoop je twéé dingen.

Tip 4

Luister vooral niet naar de weerman. ,,De grootste economische ramp zijn de weerberichten. Als je de weermannen moet geloven, regent het altijd." Ga gewoon verkopen, ook al zijn de vooruitzichten niet best. ,,Voorspellingen komen bijna nooit uit." Het beste weer? ,,Tussen de 10 en 20 graden. Bewolkt. Dan gaan de mensen lopen en komen ze langs je kraam."

Tip 5

Probeer het gewoon. ,,Als jongetje verkocht ik mijn oude speelgoed om nieuw speelgoed te kunnen kopen. Voor mij was het een soort volksuniversiteit. Je leert mensen overtuigen. Ik ben erdoor in de gemeenteraad gekomen. Standwerken heeft veel raakvlakken met politiek. Maar bij ons krijg je iets mee als je naar huis gaat, in de politiek meestal niet."