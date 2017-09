Lerarenstaking: basisscholen dicht op 5 oktober

De enige manier om de staking af te wenden, is dat er voor 5 oktober 1,4 miljard euro wordt toegezegd door de formerende partijen of het nieuwe kabinet als dat er in de tussentijd is. ,,Er moet 900 miljoen bij komen voor salarissen en 500 miljoen om de werkdruk te verlichten”, zegt Jan van de Ven, leraar op een basisschool in Overloon en een van de initiatiefnemers van PO in actie, een landelijke beweging van 43.000 juffen en meesters die begin dit jaar begon te protesteren tegen de lerarensalarissen en werkdruk op basisscholen.



Volgens de leraren is dat hogere salaris nodig, omdat de lonen in het basisonderwijs een stuk lager liggen dan in het voortgezet onderwijs of bij andere hbo-banen. ,,We vragen geen gouden toiletten of dure leaseauto’s, we vragen gewoon om redelijkheid, om wat nodig is.”



Als er ook na 5 oktober niet aan de eis wordt voldaan, volgen er meer acties. Welke dat zijn, is nog niet besloten.