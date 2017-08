Leo zwaar mishandeld na 'is dat normaal jongens' tegen wildplasser

Een driedubbele kaakbreuk en meerdere botbreuken in zijn gezicht. Beveiliger Leo Uffels werd zaterdagavond zwaar toegetakeld op het Deventer Stadsfestival. ,,Ik heb nog geluk dat ik een kunstgebit heb, anders was ik vast ook tanden kwijt."

Quote Het ging zo snel, bam! Dit is van wel meer dan een tik Leo Uffels Zes man belaagden beveiliger Leo Uffels even voor elf uur. Kort daarvoor had hij een van de mannen aangesproken. ,,Ik tikte hem op zijn schouder en zei: 'is dit normaal jongens?'. Meteen daarna begonnen ze met provoceren: 'Wat denk je wel niet, met je V-tje'. Ik zei 'ga wieberen, joh', draaide me om en liep de tent in."



Niet veel later ging het mis. Toen Uffels terugkwam nadat hij iemand vanuit de tent naar de EHBO had gebracht, werd hij belaagd. Uit het niets, door zes man. ,,Het ging zo snel, bam! Dit is van wel meer dan een tik", redeneert Uffels, vlak voordat hij uit het ziekenhuis wordt ontslagen.



Maar hoeveel klappen hij heeft gehad, dat weet hij niet. Dat hij door zes man belaagd werd hoorde hij van zijn collega, die zelf door vier mannen werd tegengehouden toen hij Uffels te hulp wilde schieten. Ook hij kreeg klappen, meldt de politie.

Afgewend

Volledig scherm Het stadsfestival © FOTO HISSINK Met een blik op zijn relatief schone kleren constateert Uffels dat hij blijkbaar niet op de grond heeft gelegen. ,,Ik heb mijn gezicht wat afgewend, geloof ik." Toen de mannen klaar waar en weg vluchtten, is Uffels zelf naar de EHBO gelopen. Het bloedde behoorlijk: ,,Bij mijn oog en bij mijn neus. Daar moesten ze een tampon in doen, zo hevig bloedde het."

Operatie

Nadat de politie aan zijn bed de aangifte heeft opgenomen, mag Uffels zondag aan het eind van de middag naar huis. Vandaag moet hij daarom bellen met het ziekenhuis en dan wordt Uffels morgen geopereerd. ,,Dat is waarschijnlijk wel nodig, want op de CT-scan konden ze zien dat-ie niet helemaal recht meer staat."

Hij heeft pijn, viel tijdens het wachten op die nachtelijke scan meerdere keren weg, maar toch blijft Uffels er nuchter onder. Net als zijn vrouw Janny. ,,Ik appte hem zaterdagavond of-ie het nog druk had, en over wat we de volgende dag zouden eten. Toen kreeg ik een appje terug dat-ie naar het ziekenhuis moest."



Wie verwacht dat ze daarna in de auto sprong om richting ziekenhuis te rijden, heeft mis. ,,Zo zijn wij niet", zegt Leo Uffels droogjes. Janny: ,,Ik ben toen gaan slapen, hij was hier in goede handen. En ik dacht: als er wat is, dan bellen ze wel."

Terug op het paard

Of hij straks gewoon weer voor de kroeg gaat staan als beveiliger? ,,Natuurlijk! Als jij met je auto tegen een paaltje rijdt, dan stap je daarna toch ook gewoon weer in de auto?''



Hij lacht er nu om, zegt hij. Figuurlijk dan, want echt zijn mondhoeken krullen zit er nog niet in. ,,Maar het is natuurlijk niet normaal. Ik doe nu drie jaar festivalletjes en deurtjes beveiligen, maar zoiets als dit heb ik nog niet meegemaakt."

Artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm Leo Uffels in het ziekenhuis. © FOTO HISSINK

Geen inkomsten

Gisteren had de Kampenaar in Utrecht alweer het verkeer zullen regelen. Dat zat er dus niet in. ,,Ik wilde wel gaan, maar ze zeiden dat het verstandiger was van niet. Daar luister ik dan maar naar." Geen werk, geen inkomsten, voor Uffels, die zzp'er is. ,,Ja dat kan maar zo gebeuren... Maar ja, wat kan ik eraan veranderen? Niks. Nu niet, in ieder geval."

Leo's verhaal is bekend bij de politie. ,,Er zijn door de organisatie video-opnames gemaakt, en die beelden hebben we opgevraagd. We vragen getuigen om zich te melden en vragen hen ook, dat als ze opnames hebben gemaakt met hun telefoon, dat ze die beelden met ons delen", zegt woordvoerster Nicôle van Voorst.



Voorkomen