Lege pleinen en dichte deuren: de leraren staken

Het is voor het eerst dat ouders en kinderen iets merken van een lerarenprotest. In het verleden protesteerden leerkrachten buiten schooltijd. Nu gaf ruim 85 procent van de basisscholen tussen half negen en half tien geen les. ,,Dat is gigantisch,'' reageert Jan van de Ven, één van de initiatiefnemers van PO in Actie. ,,Dit laat zien dat de actiebereidheid groot is. Mensen zijn er echt klaar mee.''

De leraren protesteren vandaag tegen de slechte salarissen, hoge werkdruk en een dreigend lerarentekort. Ze zijn boos, omdat ze tot 20 procent minder verdienen dan docenten van middelbare scholen. Terwijl ze een hoge werkdruk ervaren. De leerkrachten vinden dat ze in een vicieuze cirkel zitten. Op de pabo's melden zich fors minder studenten aan, omdat het beroep van basisschoolleraar met een slecht imago kampt. De baan verdient slecht en er zijn weinig carrièremogelijkheden. Daardoor zijn er over een paar jaar duizenden leraren te weinig.

Daar moet dringend iets aan gebeuren, vinden de leerkrachten. Om die woorden kracht bij te zetten, voerden ze vanochtend dus actie. Ze gaven 20 procent minder les om het verschil met middelbare schooldocenten te laten zien. Hieronder volgt een impressie van de staking, waarin leraren met zijn allen genoten van een ontbijt of ouders voor de klas stonden.

Vanmiddag komen leraren en ouders samen op het Malieveld in Den Haag. Daar bieden ze afgevaardigden van de onderhandelende politieke partijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) een petitie aan. Die was eind vorige week al 280.000 keer getekend. De eindstand maken de actievoerders vanmiddag bekend.

De sociale media en onze mailbox stroomden vol met foto's en video's van het protest. Op basisschool De Vlasblom in Zuidland veranderde het schoolplein in een camping. Leraren liepen er rond caravans, tentjes en campers, met bakken koffie in de hand. Nee, hier werd duidelijk geen lesgegeven.

Taxi of geen taxi. Op Sbo De Schilderspoort in Zevenaar bleven de lokalen leeg. Veel ouders brachten hun kinderen zelf, zodat ze de lerarenactie konden steunen.

Lege lokalen op Sbo De Schilderspoort in Zevenaar.

Dat de basisscholen staakten, was ook te merken op de weg. Vanochtend stond er 100 kilometer minder file.

Op sommige scholen mochten de kinderen vanochtend wél op de normale tijd komen. Daar stonden ouders voor de klas.

Maar er werd vooral veel gegeten door de stakende leraren.

Leraren van basisschool De Carrousel in Gouda zitten in de tuin te ontbijten.

Op obs De Twee Wieken in Zwijndrecht was het een gezellige boel tijdens een ontbijt.

Vakbond CNV greep de actie aan om met leraren van basisscholen in Houten in gesprek te gaan over het werk. Leraren van scholengemeenschap Fectio kwamen samen voor een ontbijt in restaurant De Roskam.

CNV-voorzitter Loek Schueler in gesprek met leraren in Houten.