Lancering van mobiel betalen voor OV draait uit op fiasco

Er waren zoveel klanten van KPN, Vodafone, Telfort, Simyo en Yes Telecom die er niet in slaagden de app 'OV-chip mobiel' werkend te krijgen, dat de organisatie de app voor die reizigers niet meer beschikbaar stelt. Dat meldt woordvoerder Nicky Jansen van OV-chip mobiel. In theorie kunnen mensen sinds maandag 22 mei in heel Nederland in- en uitchecken met hun mobiel in plaats van met de ov-chipkaart. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger.



De nieuwe betaalmethode wordt compleet afgebrand. Van de vierhonderd reizigers die de app beoordeelden hebber er bijna driehonderd slechts één ster voor over. Het duurt tergend lang of het lukt überhaupt niet om de gisteren gelanceerde app te installeren. Bovendien moeten reizigers drie verschillende apps downloaden om met hun smartphone te kunnen betalen in het OV.