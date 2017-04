Laatste kans voor NS met Hogesnelheidslijn

Sylvana accepteert excuses 15-jarige bedreiger

12 april Tegen de 15-jarige jongen uit Veendam, die Sylvana Simons via Instagram de vreselijkste dingen had toegewenst, is vanavond een leerstraf geëist. De jongen is de zesde verdachte die vandaag terechtstond voor het beledigen en bedreigen van Simons.