'Laat moordenaar niet naast nabestaande wonen'

Dat maakt het voor veroordeelden wegens moord of doodslag onmogelijk na hun straf in de buurt van nabestaanden te gaan wonen. Ook zedendelinquenten kan het onmogelijk worden gemaakt in de buurt van slachtoffers te gaan huizen.

Lobby

Slachtofferhulp ziet de worsteling van nabestaanden met de terugkeer van een dader naar hun woonomgeving als een ‘wederkerend probleem’. Bestuurslid Victor Jammers: ,,Het is ingewikkeld. Hoewel de dader iets vreselijks heeft gedaan, moet hij weer zijn plek in de samenleving vinden. Tegelijk staat dat op gespannen voet met de belangen van nabestaanden. Omdat we weten van deze problematiek laten wij een aantal juristen kijken wat er mogelijk is.’’

België

In België bestaat er al een woonverbod, dat zorgt dat zedendelinquenten niet in de buurt van hun slachtoffers kunnen wonen. In Nederland bestaat wel een gebiedsverbod dat verdachten die op vrije voeten zijn, verbiedt in de buurt van slachtoffers te komen, maar dat geldt voor een beperkte tijd. Als de straf voorbij is, mogen daders gaan en staan waar ze willen.



Doordat in het merendeel van levensdelicten daders en slachtoffers bekenden van elkaar zijn en zich in dezelfde sociale kringen begeven, gebeurt het regelmatig dat ze terugkeren naar de plaats waar ook familie van hun slachtoffer woont. Keijzer: ,,Het zorgt voor veel leed en geeft een permanent onrustig gevoel. In België zijn er wel mogelijkheden voor een permanent woonverbod, wij willen dat in Nederland ook.’’