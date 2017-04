KWF en NFK maken ruzie over kankerplatform

NFK-directeur Arja Broenland stelt dat KWFKankerbestrijding zich de site nu toe-eigent. Dat is volgens haar een slechte zaak. ,,De site was bedoeld voor en door patiënten en om mét ze te praten in plaats van over ze'', aldus Broenland. Daarbij komt volgens haar dat KWF als fondsenwerver 'wel een heel goede', maar toch 'een echt heel andere' organisatie is.