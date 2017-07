'Kwetsbare vrouwen in opvang overrompeld door bureaucratie'

Tijdens het verblijf moeten de vrouwen zorgen dat ze financieel onafhankelijk worden, bijvoorbeeld door een bijstandsuitkering aan te vragen. Een voorbeeld van een praktisch probleem is dat vrouwen voor hun veiligheid op een geheime locatie zitten, maar voor een aanvraag een adres nodig is.



Ook blijven veel vrouwen langer dan nodig in een opvanghuis. Zij hebben vaak schulden die alleen maar toenemen tijdens het verblijf in de opvang. en hebben daardoor moeite om een urgentieverklaring te krijgen voor een huurwoning. Voor schuldhulpverlening komen de vrouwen vaak niet in aanmerking. Hulpverlening voor hun kinderen komt traag op gang, omdat die weer uit een ander potje gefinancierd wordt en omdat hiervoor vaak ook de toestemming van de vader vereist is.



Volgens het rapport hangt het vaak van toeval af of de vrouwen worden geholpen. ,,Er lopen op de opvanglocaties vrijwilligers rond die creatieve oplossingen vinden voor problemen, maar het mag niet van toeval afhangen dat vrouwen worden geholpen.''