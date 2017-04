Kustwacht uitgerukt voor omgeslagen zeilboot Vlieland

Werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­tie wil wel instemmen met langere WW

11:07 Werkgeversorganisatie VNO-NCW is wel van plan in te stemmen met afspraken om werklozen straks weer drie jaar een werkloosheidsuitkering te geven. Voorzitter Hans de Boer heeft dit gezegd in het tv-programma WNL op Zondag. ,,Wij gaan gewoon tekenen, ik moet gewoon nog even langs mijn bestuur'', aldus De Boer.