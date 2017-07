Kritiek op nieuwe SIRE-campagne: 'oubollig en ronduit schadelijk'

In het 'jongens-meisjes-denken' kan Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) zich niet vinden. Tegenover de NOS stelt zij er niet naar gender gekeken moet worden, maar meer naar de behoefte van het kind. Niet iedere jongen heeft evenveel behoefte aan fysieke beweging, maar dat geldt ook voor meisjes.



Wel erkent zij dat de inrichting van het huidige schoolsysteem beter is afgesteld op gedrag dat zich vaker voordoet bij meisjes. ,,Denk aan rustig praten, niet rennen, samenwerken. Als meisje scoor je daar vaak beter op en kun je makkelijker laten zien dat je daar goed in bent." Voor jongens is dat moeilijker.



Ook op sociale media is er flink wat te doen rondom de nieuwe reclame. De bekende leerkracht Bart Ongering, beter bekend als Meester Bart, uitte via Twitter zijn kritiek: 'Laten we niet vergeten dat er ook jongens zijn die níet willen ravotten. Jongens die ongevraagd niet passen in het beeld van 'jongens'. '



Tegelijkertijd is ook menig persoon het wel eens met de campagne. Een veel gezien argument is dat de kritiek zich te veel focust op de doelgroep waarvoor de campagne juist niet bedoeld is.